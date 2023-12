Melania Trump, è giallo: assente nel ritratto di Natale e voci di crisi con Donald

30 dicembre 2023 a

Melania Trump è balzata agli onori di cronaca, ancora una volta, per la sua assenza. Nel ritratto natalizio di famiglia, infatti, non c'è traccia della moglie del tycoon Donald. Il pubblico non la vede da un po' accanto al marito ed è anche scomparsa dalla scena internazionale. Ma che succede? Molte indiscrezioni hanno parlato di una possibile frattura, di una rottura del matrimonio. Possibile che l'ex modella non sia più disposta a sostenere l'ex presidente degli Stati Uniti? Ripercorriamo con ordine le ultime vicende.

A far scattare l'allarme è stata la fotografia apparsa sui social network a Natale. Per congelare un momento di condivisione, la compagna di Trump jr., Kimberly Guilfoyle, ha pubblicato su Instagram degli scatti della famiglia Trump nella splendida cornice di Mar-a-Lago, in Florida. Nelle immagini ci sono quattro dei cinque figli di Donald con i rispettivi compagni e consorti, i nipoti, perfino il padre di Melania Trump, Viktor Knavs. Mancano solo Eric Trump, terzo figlio dell’ex presidente e di Ivana Trump, sua moglie, e Melania. Dov'è finita l'ex modella? Questa è stata la domanda che è rimbalzata con insistenza in rete.

Se molti hanno ipotizzato addirittura che Melania e Donald siano ai ferri corti e stiano pensando al divorzio, a smontare queste voci ci ha pensato l’ex confidente di Melania, Stephanie Winston Wolkoff, citata dal Washington Post. "Melania è accanto al marito e vi resterà, perché è come lui. Il loro matrimonio è una transazione per entrambi. Lei sa esattamente chi ha sposato…Lo ha accettato e continua ad accettarlo. Le persone sarebbero sorprese da quanto vanno d’accordo", ha rivelato.