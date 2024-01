Ucraina, il dato choc su Kherson: "In sole 24 ore...". La Russia torna alla carica

06 gennaio 2024 a

Le truppe russe hanno bombardato la regione di Kherson 112 volte nell'ultimo giorno, sparando 671 proiettili. Lo ha detto Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, in un post su Telegram, come riferisce Ukrinform. "Nelle ultime 24 ore, il nemico ha lanciato 112 attacchi di bombardamento e ha sparato 671 colpi di mortai, artiglieria, Grad, carri armati, UAV e aerei, incluso un attacco missilistico. Il nemico ha sparato 39 colpi contro la città di Kherson", dice il post.

Zelensky “Grato a Italia e Meloni per rafforzamento scudo aereo”

Intanto, Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere che i beni russi congelati all'estero, "che ammontano a circa 300 miliardi di dollari, siano utilizzati a sostegno dell’Ucraina", una battaglia per la quale conta sulla "leadership del G7", da qualche giorno presieduto dall'Italia. In lungo post su X, il presidente ucraino ha evidenziato come questa sia "un’opportunità storica per far pagare allo stato terrorista il suo terrore: l'elite e la leadership russa non si preoccupano delle vite umane, ma si preoccupano soprattutto del denaro". "Per loro, la perdita di beni sarà la più dolorosa. Percepiranno la vera forza della comunità internazionale e vedranno che il mondo è più forte del terrorismo", ha affermato Zelensky, secondo cui "la decisione di utilizzare i beni russi congelati per sostenere l’Ucraina sarà una risposta del tutto giusta e legittima all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Invierà il messaggio giusto a tutti i potenziali aggressori nel mondo: attaccare un altro Stato non ripaga, fa pagare l'aggressore".

Scatta l'evacuazione a Belgorod. E l'Ucraina "rivendica l'operazione"

"Incoraggio i partner ad agire rapidamente sui contesti giuridici pertinenti - ha aggiunto - Quest’anno dobbiamo realizzare progressi tangibili verso l’utilizzo dei beni russi congelati a beneficio dell’Ucraina. Contiamo fermamente sulla leadership del G7 su questo tema". Mosca, dal canto suo, ha rivendicato di aver abbattuto la scorsa notte sulla Crimea da loro occupata e annessa, quattro missili lanciati dall'Ucraina. "La difesa aerea ha intercettato e distrutto quattro missili ucraini sulla penisola di Crimea", ha fatto sapere il ministero della Difesa russo in una nota.