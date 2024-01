Belgorod, scatta l'evacuazione. E l'intelligence ucraina "rivendica l'operazione"

05 gennaio 2024 a

Le forze ucraine hanno bombardato oggi la città di Shebekino della regione russa di Belgorod, causando il ferimento di una persona. A scriverlo su Telegram è stato il governatore regionale di Belgorod, Vjacheslav Gladkov. Il governatore ha aggiunto che sono state colpite tre imprese industriali e anche le linee elettriche hanno subito danni. I servizi competenti stanno lavorando per ripristinare la situazione. Il governatore della regione russa, al confine con l'Ucraina, colpita da sempre più intensi attacchi di Kiev, ha suggerito agli abitanti del capoluogo regionale di evacuare. "Da oggi siamo pronti a trasportarvi a Stary Oskol e Gubkin (località più lontane dal confine), dove vi troverete in condizioni confortevoli, in stanze calde e sicure", ha indicato su Telegram Vyacheslav Gladkov.

Il servizio d'intelligence ucraino ha rivendicato poco fa di aver compiuto un'operazione nella regione russa di Belgorod, infliggendo perdite alle forze di Mosca. Lo riferisce Ukrainska Pravda. Secondo quanto riportato, il Diu aveva ricevuto informazioni di intelligence su una prossima ispezione di alti ufficiali russi presso le postazioni dell'esercito nel distretto di Graivoron, dopo diverse lamentele sulle condizioni del personale. In vista dell'ispezione, erano stati avviati dei lavori. Allo scopo di infliggere perdite alle truppe nemiche e minarne il morale, la Diu ha quindi inviato ufficiali di ricognizione che hanno minato l'unica strada usata dai russi nell'area e attaccato la postazione di un plotone nemico. La Diu afferma di aver inflitto perdite ai russi, colpiti da armi leggere, colpi di mortaio e lo scoppio di mine. Al momento si sta cercando di stabilire il numero di russi morti e feriti.