Danimarca, choc nella corona: la regina Margrethe abdica a sorpresa, chi è il nuovo re

Il 14 gennaio il principe Frederik sarà re di Danimarca. A sorpresa ieri sera sua madre, Margrethe, dopo 52 anni di regno ha abdicato. E lo ha annunciato nel discorso di fine anno dal palazzo di Amalienborg. "Il tempo stringe e i mali aumentano. Non posso più fare le stesse cose di una volta”, ha spiegato l'ottantatreenne sovrana, amatissima dal popolo tanto che quando girava per le strade di Copenaghen non aveva neppure bisogno della scorta. A spingerla alle dimissioni, pare, siano state le non buone condizioni di salute dopo l'intervento chirurgico dello scorso febbraio alla schiena. Lei, che ha praticato judo e fatto parte di un'unità dell'aeronautica femminile danese, non avrebbe voluto mollare. Nel 2011, a settant'anni, ha visitato le truppe danesi in missioni di pace in Afghanistan in divisa militare. L'età che avanza l'ha indotta a passare la mano.

Ma chi è Frederik che tra due settimane sarà incoronato re? Un adolescente ribelle diventato padre di famiglia attento alla tutela dell'ambiente. A 52 anni è l'incarnazione della monarchia rilassata e liberale del paese. Discreto, riservato, è cresciuto all'ombra della madre, la regina Margrethe II. "Quando arriverà il momento, guiderò la nave", disse nel 2022 in un discorso che celebrava il mezzo secolo sul trono della popolarissima sovrana. "Ti seguirò, come tu hai seguito tuo padre nella guida di questa istituzione millenaria".

Messe da parti le insicurezze giovanili, il futuro monarca appare deciso a mantenere dritta la barra di una delle monarchie più antiche d'Europa. Negli anni '90 era considerato un principe viziato, amante delle auto da corsa e delle feste. Mise la testa a posto dopo la laurea all’Università di Aarhus, nel 1995. Fu il primo reale danese a completare gli studi universitari. Poi il master ad Harvard, negli Stati Uniti, dove venne iscritto con lo pseudonimo di Frederik Henriksen per tutelare la vera identità. Frederik, che parla anche inglese, francese e tedesco, ha iniziato davvero a maturare durante il periodo di addestramento nei tre rami dell'esercito danese. Ha prestato servizio nei Frogman Corps della Marina, una delle sole quattro reclute su trecento a superare tutti i test. Appassionato di sport, nel 2000 ha preso parte a una spedizione sciistica di quattro mesi, percorrendo 3.500 chilometri attraverso la Groenlandia, territorio governato dalla Danimarca. La popolarità è aumentata con le Royal Run, le divertenti corse annuali attraverso lo Jutland. “Non voglio chiudermi in una fortezza. Voglio essere me stesso, un essere umano", ha sottolineato più di una volta, insistendo sul fatto che sarebbe rimasto fedele a questo anche dopo essere salito al trono.

E proprio la passione per lo sport gli ha fatto incontrare la moglie, Mary Donaldson, un'avvocatessa australiana. Frederik era a Sydney per i Giochi Olimpici del 2000. È bastato uno sguardo e non si sono più lasciati. Nel 2004 il matrimonio, da cui sono nati quattro figli. La coppia ha cercato di dare loro un'educazione quanto più normale possibile, mandandoli nelle scuole statali. Frederik, sostiene lo storico Sebastian Olden-Jørgensen, è “moderno, sveglio, amante della musica pop, dell'arte moderna e dello sport”. "Non rappresenta una potenziale rivoluzione rispetto alla regina", ma una transizione attenta e adattata ai tempi, ha sottolineato. E così l'australiana principessa Mary dal 14 gennaio sarà regina, accanto al "principe azzuro" incontrato per caso in un bar di Sydney.