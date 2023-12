Ucraina, raid russo sulla folla a Kherson. Il comandante: "I Russi imparano velocemente"

27 dicembre 2023 a

È di almeno un morto il bilancio di un raid russo contro la stazione Zaliznychny di Kherson, dove si trovavano circa 140 civili. Lo scrive su Telegram il ministro ucraino dell'Interno, Igor Klymenko. "Kherson: 140 civili attendevano di evacuare alla stazione di Zaliznychny - afferma Klymenko - quando il nemico ha scatenato un bombardamento sul luogo". Durante il raid, prosegue, la polizia ordinato l'evacuazione dei civili. La vittima è un agente di polizia della regione di Kirovograd. Diversi i feriti, alcuni dei quali hanno subito lesioni da scheggia e sono stati subito assistiti per le cure del caso.

“Successo contro Ucraina e Nato”. Shoigu esulta sulla controffensiva

Il prossimo anno della guerra in Ucraina "potrebbe essere ancora più difficile" per Kiev, perché "i russi sono un nemico forte, sono tanti e imparano molto velocemente". Ammette intanto in un'intervista alla Bbc il comandante del gruppo delle forze armate ucraine "Tavria", Oleksandr Tarnavsky, il generale che guida l'operazione sulla linea del fronte meridionale e ha condotto nel 2022 le operazioni per liberare Kherson. "La situazione nella nostra zona è estremamente difficile" spiega Tarnavsky riferendosi alla sua area di competenza, quella a sud-est, che comprende Avdiivka, Marinka e Robotyne.

L'Ue fa la furba e aggira il veto di Orban per aiutare l'Ucraina: pronti altri 20 miliardi

"Il nemico ha intensificato le sue azioni quasi lungo tutta la linea di battaglia, siamo chiaramente consapevoli che il suo obiettivo strategico è la liquidazione dello Stato ucraino" ha aggiunto il generale ucraino sottolineando che le forze russe "continuano ad attaccare Avdiivka" nella regione di Donetsk, "ma stanno cercando di aggirare la città".