Incoronazione re Carlo, drone scatenò il panico. Americano finisce nei guai

Alessandra Zavatta 26 dicembre 2023 a

a

a

Un pilota amatoriale di droni ha scatenato il panico durante l'incoronazione di re Carlo d'Inghilterra il 6 maggio scorso a Londra. Il velivolo è entrato nella zona proibita sopra Buckingham Palace mentre sul Mall si stava svolgendo la sfilata guidata dal nuovo sovrano, subito dopo la cerimonia avvenuta nell'Abbazia di Westminster. La notizia è stata rivelata dai giornali britannici. "All'epoca i capi della polizia temevano che la mossa potesse essere un tentativo russo di sabotare il grande giorno", scrive il quotidiano Daily Mail. I voli dei droni erano stati vietati nel centro storico di Londra come parte di una serie di misure di sicurezza messe in atto per proteggere l'incoronazione. "La mattina della cerimonia è stato rilevato un drone che ronzava su Buckingham Palace, Westminster e il quartiere di Kensington", sottolinea il Times. L’incidente ha fatto scattare un allarme di alto livello mentre i comandanti delle forze di polizia si sono affrettati per determinare rapidamente da dove provenisse. E sembrava arrivare dalla direzione dell'ambasciata russa a Londra, che si trova vicino Kensington Palace. Il 4 maggio, solo due giorni prima, Mosca aveva affermato che droni kamikaze ucraini erano esplosi sopra la residenza del presidente Vladimir Putin al Cremlino denunciando un "atto terroristico pianificato e un tentativo di omicidio".

A messa con i Windsor, che fa Sarah Ferguson

A un certo punto la polizia inglese ha valutato se sparare al drone ma alla fine il dispositivo ha lasciato la zona di sicurezza. Abbatterlo avrebbe inoltre potuto provocare rischi se fosse caduto sulla folla assiepata sul Mall per vedere il corteo reale. Le indagini hanno portato all'arresto di Waleed Maray, 36 anni, l'operatore del drone. Un cittadino statunitense che si è dichiarato colpevole di sei violazioni dell'Air Navigation Order presso la Corte dei magistrati di Westminster il 20 novembre scorso. È stato multato. Come conseguenza dell'atto ora dovrà pagare 4.750 sterline.