Usa, bimbo spedito in aereo nella città sbagliata. Come finisce la disavventura

Talvolta la realtà e in grado di superare persino la fantasia. La trama di uno dei più famosi film natalizi che, incredibilmente, si trasforma in una vicenda suggestiva. Raccontata prima dalla CNN e poi ripresa da tutte le televisioni degli Stati Uniti. Ricordate "Mamma ho perso l'aereo", la pellicola campione d'incassi interpretato da Macaulay Culkin nel 1991? Un bambino di 6 anni, in viaggio come minore non accompagnato negli Stati Uniti, è stato "spedito" a Orlando e non a Fort Myers dove lo attendeva la nonna per Natale.

La Cnn ha raccontato la disavventura del piccolo Casper Ramos, protagonista di una vicenda che ricorda da vicino le "gesta" di Kevin McCallister, il ragazzino interpretato da Macaulay Culkin in "Mamma ho perso l'aereo". Casper, come ricorda l'agenzia di stampa Adnkronos, avrebbe dovuto raggiungere la nonna a Fort Myers, in Florida, con un volo da Philadelphia, in Pennsylvania. La Spirit Airlines, la compagnia con cui si è imbarcato il bambino, si è scusata per l'inconveniente che, per fortuna, non ha provocato conseguenze peggiori rispetto al prevedibile disagio. Casper è atterrato a Orlando, a 4 ore dalla destinazione prevista. La compagnia aerea, oltre alle scuse, ha anche offerto il rimborso del volo. La nonna, che ha raggiunto il nipote, attende soprattutto spiegazioni: "Voglio che mi chiamino e mi spieghino come mai mio nipote è finito a Orlando. Come è successo? L'assistente di volo - che aveva ricevuto i documenti dalla madre - lo ha lasciato andare da solo?". La compagnia ha avviato un'indagine interna. L'aspetto grottesco della vicenda è che i bagagli sono arrivati alla destinazione corretta.