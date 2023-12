Ucraina, invasione di ratti nelle trincee e infezioni: l'inferno di Natale dei soldati

23 dicembre 2023 a

Sia le truppe ucraine che quelle russe soffrono di «livelli eccezionali di infestazioni da ratti e topi» in alcuni settori della linea del fronte. Lo scrive su X il ministero della Difesa del Regno Unito, afferma che le popolazioni di roditori sono aumentate a causa dell’inverno più mite e dell’abbondanza di cibo. «L’autunno mite di quest’anno afferma l’intelligence britannica - insieme all’abbondanza di cibo proveniente dai campi lasciati incolti a causa dei combattimenti, hanno probabilmente contribuito all’aumento della popolazione di roditori. Poiché il clima è diventato più freddo, è probabile che gli animali cerchino rifugio nei veicoli e fra le posizioni difensive. I roditori aggiungeranno ulteriore pressione al morale dei combattenti in prima linea».

«Inoltre - aggiunge il rapporto - rosicchiando i cavi, mettono in pericolo l’equipaggiamento militare, come è stato registrato nella stessa zona durante la seconda guerra mondiale. Informazioni non verificate suggeriscono che anche le unità russe inizino a soffrire di un aumento dei casi di malattie e che le attribuiscano al problema dei parassiti».

Intanto per la prima volta dal 1917, l’Ucraina celebra il Natale il 25 dicembre. Lo spostamento, sottolinea la Bbc, è molto più di un semplice cambio di data rispetto al 7 gennaio, data del Natale nel calendario giuliano, utilizzato in Russia. È la continuazione, viene spiegato, di un significativo cambiamento culturale nel paese, l’ultimo tentativo di sradicare l’influenza di Mosca in Ucraina. L’adozione del calendario gregoriano occidentale è anche un segno del continuo tentativo di Kiev di allinearsi con l’Europa.