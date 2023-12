Usa, 2023 da incubo per Joe Biden: ha il peggior tasso di popolarità per una rielezione

22 dicembre 2023 a

Joe Biden chiude il 2023 con un record negativo, quello del tasso di popolarità più basso di ogni altro presidente dell’era moderna candidato alla rielezione. Secondo il sondaggio di dicembre di Gallup, il presidente degli Usa ha un tasso di popolarità del 39%, 6 punti inferiore del già basso 45% con cui Donald Trump concludeva il 2019, prima di perdere le elezioni del 2011. Anche Barack Obama concluse l’anno prima della rielezione, il 2011, con un tasso di popolarità basso, al 43%, ma poi nel 2012 vinse il suo secondo mandato.

George W. Bush invece aveva una popolarità molto alta, al 58%, alla fine del 2003, in gran parte dovuta alla cattura di Saddam Hussein proprio a metà dicembre. Il repubblicano poi vinse il suo secondo mandato nel 2004. Sia Bill Clinton che George Bush padre conclusero l’anno prima della rielezione con una popolarità al 51%, ma il secondo nelle elezioni del 1992 fu sconfitto proprio da Clinton che invece nel 1996 ottenne il secondo mandato. Per Biden si mette male in vista delle elezioni del 2024.