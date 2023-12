Cina, pugni alla paziente durante l'operazione: il video è virale

22 dicembre 2023 a

Un chirurgo è accusato perché avrebbe preso a pugni in testa una paziente 82enne durante un intervento agli occhi. Un video che questa settimana è diventato virale sui social media. E suscita indignazione e polemiche, mentre fa il giro del mondo. L’inimmaginabile sarebbe accaduto in Cina, dove le autorità indagano su un fatto che in realtà risale al dicembre 2019. E sul caso accende i riflettori la Bbc dopo che Aier China, il gruppo dell’ospedale del caso ‘incriminato’, ha annunciato ieri - come riporta la rete - di aver sospeso il chirurgo e silurato l’ad della struttura. L’ospedale, ha raccontato ai media locali il figlio della paziente, ha fatto arrivare le proprie scuse e riconosciuto un indennizzo di 500 yuan (meno di 65 euro), ma la donna - ha denunciato - ha perso la vista all’occhio sinistro.

Il video sembrerebbe mostrare il medico, camice verde e guanti indosso, che dà un pugno in testa alla persona sottoposta a intervento, che coperta dal telo chirurgico si vede muoversi per reazione. E poi il chirurgo insisterebbe ancora altre due volte, con minor forza.

Aier China, riporta ancora la Bbc, ha confermato un “incidente” avvenuto durante un’operazione nel suo ospedale a Guigang, nel sudovest della Cina, accusando la struttura di non aver segnalato nulla alla sede centrale. La paziente, «durante l’intervento, a causa dell’anestesia locale, ha sviluppato un’insofferenza» e, secondo il resoconto, ha iniziato a muovere testa e pupille. Stando alla ricostruzione, l’anziana parlava solo un dialetto locale e sembrava non rispondere al medico, che così «ha trattato la paziente in modo grossolano in una situazione d’emergenza». Le autorità locali hanno parlato di lividi sulla fronte della donna.