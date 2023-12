Nucleare, l'apertura dell'Unione europea: "Un'alleanza per i mini reattori"

19 dicembre 2023 a

L'energia nucleare sbarca ai vertici dell'Unione europea. Il commissario europea all'Energia, Kadri Simson, infatti, ha lanciato il progetto di un'alleanza industriale dei piccoli reattori nucleari modulari. Tutto con il fondamentale obiettivo di raggiungere gli obiettivi climatici del 2040.

«Noi crediamo che i mini reattori nucleari modulari possano aiutarci a raggiungere gli obiettivi climatici davvero ambiziosi del 2040. E, per permetterci questi sviluppi e per fare attenzione ai più elevati standard di sicurezza, dobbiamo stabilire le regole per i Paesi membri ma ovviamente vogliamo adattare l’industria. Questa è la motivazione per cui stiamo programmando di istituire l’alleanza industriale dei piccoli reattori nucleari modulari all’inizio dell’anno prossimo». Lo ha dichiarato la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, al suo arrivo al Consiglio Energia.