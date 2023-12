Drone russo in Romania. Bucarest convoca l'ambasciatore russo

14 dicembre 2023 a

Il governo della Romania convoca l’ambasciatore russo dopo che il ministero della Difesa ha confermato che un drone è caduto nel proprio territorio oltre il confine dell’Ucraina. In risposta a questa «nuova violazione dello spazio aereo della Romania, contraria alla legge internazionale» sarà convocato l’ambasciatore russo, ha dichiarato il ministero degli Affari Esteri che condanna i «ripetuti attacchi» di Mosca. E precisa che consultazioni «con gli alleati della Nato sugli avvenimenti sul confine tra Romania e Ucraina, compreso l'ultimo incidente di oggi» sono in corso.

L’esercito di Bucarest ha individuato il drone con il suo sistema radar di sorveglianza, cosa che ha «indicato un possibile ingresso non autorizzato nel nostro spazio aereo nazionale». Il ministero della Difesa ha poi reso noto di aver individuato il cratere, profondo circa 1,5 metri, provocato «dalla caduta incontrollata del drone usato in un attacco contro un’infrastruttura portuale ucraina». Il drone è caduto in una zona disabitata nei pressi del villaggio di Grindu, spiegando che F16 di Bucarest e eurofighter tedeschi si sono alzati in volo dopo l’incidente.