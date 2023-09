Russia, il drone caduto in Romania scatena la guerra con la Nato? La presa di posizione

07 settembre 2023 a

Ad un passo dal conflitto diretto tra Nato e Russia? Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, rispondendo, in audizione a Bruxelles, agli eurodeputati della commissione Affari Esteri (Afet), ha cercato di minimizzare l’incidente del drone caduto in Romania, allontanando le voci di un coinvolgimento diretto nella guerra in Ucraina da parte dell’Alleanza Atlantica: “Le autorità rumene hanno informato la Nato sul ritrovamento dei resti di un potenziale drone vicino al confine con l’Ucraina. Hanno informato gli alleati della Nato, ieri nel corso di un incontro, di tutti i ritrovamenti. Le indagini sono in corso, questo dimostra il rischio di incidenti. Ma non abbiamo alcuna informazione che indichi un attacco intenzionale da parte della Russia. Attendiamo i risultati delle indagini - continua Stoltenberg - a prescindere dagli esiti, quello che abbiamo visto sono molti combattimenti e anche attacchi aerei vicino ai confini della Nato. Abbiamo avuto anche altri incidenti in Polonia e altrove. Vigiliamo attentamente su quello che succede e abbiamo aumentato la nostra presenza sul fianco orientale dell’Alleanza”.

Stoltenberg, nel corso dell’audizione, ha anche smontato le azioni di Putin: “Il presidente russo Vladimir Putin, scatenando in Ucraina la più grande guerra che abbiamo visto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, ha commesso almeno due grandi errori strategici. Il primo - spiega il numero uno della Nato - è che ha sottovalutato totalmente gli ucraini, la forza e l’impegno, il coraggio del popolo ucraino, della leadership ucraina e delle forze armate di quel Paese. L’altro grande errore strategico che ha fatto è stato sottovalutare la nostra volontà, il nostro impegno a sostenere l’Ucraina, a sostenere Kiev con sanzioni economiche, con supporto politico e militare, che è una cosa senza precedenti. Il sostegno militare che abbiamo visto dall’Ue e dalla Nato è - ci tiene ad evidenziare Stoltenberg dopo oltre un anno e mezzo di guerra - molto maggiore di quanto ci si aspettasse”.