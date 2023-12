Mar Rosso, missile contro la petroliera norvegese: la rivolta degli Houthi

12 dicembre 2023 a

a

a

Un missile ha colpito la petroliera Strinda, battente bandiera norvegese, nello stretto di Bab-el-Mandeb, nel Mar Rosso al largo dello Yemen. Sembrerebbe che si tratti di un'espansione degli attacchi dei ribelli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il missile sarebbe stato lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen. Sulla nave, soccorsa da un cacciatorpediniere americano, si è sviluppato un incendio.

"Nascosto nei cortei umanitari": bomba dei miliziani, è caccia al leader di Hamas

Gli Houthi, vicini all'Iran, sono entrati nel conflitto, che si è allargato in tutto il Medio Oriente da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre, attaccando navi lungo rotte marittime vitali e lanciando droni e missili contro lo stesso Israele. Nella giornata di sabato, gli Houthi hanno dichiarato che avrebbero preso di mira tutte le navi dirette in Israele, indipendentemente dalla loro nazionalità, e hanno messo in guardia le compagnie di navigazione internazionali. Non è immediatamente chiaro se la Strinda avesse legami con Israele o se fosse diretta verso un porto israeliano.

"Così Netanyahu renderà Gaza". Il retroscena di Parsi è da brividi

Il gruppo, che governa gran parte dello Yemen, ha spiegato che i suoi attacchi sono una dimostrazione di sostegno ai palestinesi e ha promesso che continueranno fino a quando Israele non fermerà i raid nella Striscia di Gaza. Gli Houthi sono uno dei numerosi gruppi dell''Asse della Resistenza', allineato con l'Iran, che hanno preso di mira obiettivi israeliani e statunitensi da quando il loro alleato palestinese Hamas ha attaccato Israele.