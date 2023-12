Hamas, è caccia al leader. I miliziani catturati: "Nascosto nei cortei umanitari"

11 dicembre 2023 a

Il portavoce dell'esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto che i militari hanno scoperto una grande rete di tunnel sotto 'Piazza Palestina' a Gaza. A riportarlo è il Times of Israel. "L'area di Piazza Palestina ospita l'ufficio di Yahya Sinwar, uffici governativi, beni di alti funzionari di Hamas, ed esiste una rete di tunnel del terrore", ha affermato. Intanto il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet ha pubblicato un filmato in cui l'ex ministro delle comunicazioni di Hamas nella Striscia di Gaza, Yosef Almansi, critica l'attuale leader dell'organizzazione terroristica. Secondo Almansi, le persone che vivono nella Striscia di Gaza dicono che "Sinwar e la sua banda ci hanno distrutto" pertanto "dobbiamo sbarazzarci di loro".

"È finita, arrendetevi". Netanyahu lancia sfida a Hamas

L'eliminazione del leader jihadista, che durante le trattative per la liberazione degli ostaggi ha dimostrato di avere il controllo totale della formazione terroristica, è l’unico colpo che può realmente smantellare Hamas. Il capo dell'organizzazione politica e paramilitare islamista non lascia, per ora, sue tracce. Non usa infatti dispositivi elettronici perché potrebbero tradire il suo isolamento. Il numero dei miliziani catturati, tuttavia, cresce di giorno in giorno e aumentano le informazioni sui suoi nascondigli e sulla sua fuga. Come riporta un articolo di Repubblica, alcuni testimoni hanno parlato del trasferimento del capo del gruppo da Gaza City a Khan Yunis. Sarebbe stato organizzato e compiuto poco prima della tregua. Sinwar si sarebbe nascosto nei cortei umanitari e sarebbe sempre più blindato nei bunker sotterranei.