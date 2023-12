Russia, Navalny trasferito a Mosca. Qual è il destino del dissidente

12 dicembre 2023 a

Il dissidente russo Alexey Navalny, di cui non si hanno notizie da una settimana, sarebbe stato trasferito dalla colonia penale di Melekhovo a Mosca per un nuovo procedimento penale aperto nei suoi confronti per «vandalismo». È quanto riporta il canale Telegram "Baza". Altre fonti - viene spiegato - confermano le informazioni sul trasferimento ma riferiscono che Mosca potrebbe non essere la destinazione finale.

"Non è in carcere". Giallo Navalny: dov'è l'oppositore di Putin

«Siamo preoccupati tutti. Speriamo sia soltanto un’assenza di informazione. Seguiamo con attenzione». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea nazionale invernale di Confagricoltura ha commentato la mancanza di notizie in merito alla situazione del dissidente politico russo Alexey Navalny, attualmente in carcere.