Usa, il sondaggio ribalta i pronostici: Haley spaventa Biden, Trump tiene

Si è parlato ripetutamente di un testa a testa tra l'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il tycoon Donald Trump. Spesso le valutazioni hanno rivelato una stanchezza da parte degli elettori e una preoccupazione nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca dovuta alla sua avanzata età. Tuttavia, ora ogni pronostico sembra essere stato ribaltato. Secondo l'ultimo sondaggio del Wall Street Journal, se la candidata repubblicana alle presidenziali fosse Nikki Haley, Biden avrebbe nostalgia della rivalità con Trump.

Le probabilità di vittoria nelle primarie repubblicane non sono alte, ma, se l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley dovesse ottenere la nomination, un inatteso sondaggio suggerisce che le elezioni generali sarebbero per lei una sfida semplice. Stando a quanto suggerisce il Wall Street Journal, Haley avrebbe un vantaggio di 17 punti percentuali in un ipotetico scontro con Biden. Per arrivare a questo "duello", però, l'ex governatore della Carolina del Sud dovrebbe battere Donald Trump nelle primarie repubblicane.

Intanto, Trump non perde terreno. Haley sembra infatti favorita rispetto a Biden ma non rispetto al tycoon. Il sondaggio, poi, attribuisce a Trump un vantaggio di 4 punti su Biden e rileva anche che, se Trump fosse condannato per un reato, perderebbe solamente un punto. Tale valutazione, inoltre, mostra un record in negativo: l'indice di gradimento del presidente Biden è infatti al minimo storico del 37%, rispetto al 61% degli intervistati che hanno un'opinione sfavorevole del presidente.