Belgio, l'allarme bomba fa scattare la chiusura delle scuole: cosa si teme

Da quando è scoppiato il conflitto in Medio Oriente e da quando, cioè, il gruppo terroristico di Hamas ha attaccato Israele, l'Europa è ripiombata nell'incubo del terrorismo. Numerose scuole di Bruxelles e della provincia di Brabante Vallone, della rete scolastica Vallonia-Bruxelles, rimarranno chiuse oggi a causa di un allarme bomba. Lo riporta il sito Le Soir. La polizia sta perlustrando tutti gli edifici interessati, 27 in tutto, e una valutazione della situazione verrà effettuata in giornata. "Non dobbiamo lasciarci prendere dal panico", ha detto Cécile Marquette, vicedirettrice generale responsabile della comunicazione della rete scolastica Vallonia-Bruxelles, "molte scuole sono state colpite da allarmi simili nelle ultime settimane. Si prevede che le scuole rimarranno chiuse tutto il giorno, ma dovrebbero riaprire domani".

Nella lista degli istituti non compaiono scuole ebraiche, dato che contribuisce ad allontanare le ipotesi di un atto antisemita, ma le indagini e le ispezioni della polizia sono ancora in corso, “in pieno rispetto del principio di precauzione”. Il Belgio rimane, però, una polveriera pronta a esplodere. Nella capitale del Paese, infatti, pesa ancora il ricordo di quanto avvenuto il 16 ottobre, quando il tunisino Abdesalem Lassoued ha assassinato due cittadini svedesi a colpi di kalashnikov e ha vagato per le strade della città fino al momento in cui è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia.