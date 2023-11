Attentato al fondatore di Vox, indagano gli 007 spagnoli: "Movente politico"

10 novembre 2023 a

La polizia spagnola sta indagando se gli spari contro Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP in Catalogna e fondatore di Vox, sia legata alla sua attività di avvocato che difende gli oppositori del regime iraniano. La pista che porta a Teheran è uno dei filoni privilegiati di indagine, riporta El Mundo, secondo cui l'attentato che ferito gravemente il 78enne ha probabilmente un movente politico.

A dare informazioni a riguardo è stato lo stesso Vidal-Quadras e il suo entourage. Il politico è stato raggiunto alla mascella da un proiettile sparato da un uomo sceso da una moto Yamaha nera ieri alle 13.30 a Madrid. L'attentatore poi si è allontanato sull stesso mezzo guidato da un complice. Dinamica che ha spinto gli inquirenti a parlare di "professionisti" e di un attentato studiato nei minimi dettagli. Vidal-Quadras è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita. L'ospedale pubblico Gregorio Marañón di Madrid ha comunicato che l'uomo rimane "in condizioni stabili".

"Professionisti". Agguato al fondatore di Vox, le indagini: "Azione pianificata"

Gli agenti stanno tenendo aperte diverse piste d'indagine, spiega il quotidiano spagnolo. Esclusa l'ipotesi della rapina, gli uomini del Gruppo Omicidi della polizia sono stati affiancati nelle indagini dalla Brigata de Informacion, il servizio di Intelligence e sicurezza della polizia spagnola. Segno, questo, che si pensa al "movente politico come ipotesi principale", spiega El Mundo.