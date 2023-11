Usa, Biden a picco nei sondaggi. E crolla la fiducia nell'"American Dream"

25 novembre 2023 a

Stando a quanto rivelato da Nbc News, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden affonda nei sondaggi. I consensi, infatti, sono scesi al 40%, dato che corrisponde al livello più basso della sua presidenza, con la maggioranza degli americani che non approva la sua gestione della politica estera e della guerra in Medio Oriente. Per la prima volta, l'attuale inquilino della Casa Bianca è dietro a Donald Trump in un ipotetico scontro, nonostante il vantaggio dell'ex presidente sia nel margine di errore.

Crolla anche la fiducia nell'American Dream, cioè nella possibilità per tutti di avanzare grazie al duro lavoro e alle proprie forze e capacità, a prescindere dal background socio-economico. Secondo un sondaggio del Wall Street Journal, solo il 36% degli americani ci crede ancora, contro il 53% del 2012 e il 48% nel 2016. La metà degli elettori, infatti, ritiene che la vita in America sia peggiore rispetto a quella di 50 anni fa, rispetto al 30% che reputa sia invece migliorata. I più amareggiati, sempre stando a quanto risulta, sono i giovani e le donne: confidano ancora nel sogno americano il 28% di quelli sotto i 50 anni (contro il 48% degli elettori di età pari o superiore a 65 anni) e il 28% delle donne (contro il 46% degli uomini).