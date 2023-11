Israele, Netanyahu convoca il gabinetto di guerra: fumata bianca sugli ostaggi?

21 novembre 2023 a

a

a

Nella giornata di oggi il gabinetto di guerra israeliano si riunirà per affrontare, tra l’altro, la questione dell’accordo per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. A riportarlo è stata la tv israeliana Kan. La convocazione arriva a seguito delle notizie su una possibile imminente chiusura positiva delle trattative mediate dal Qatar. Sia Hamas che Israele hanno fatto sapere che la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore. Un alto funzionario di Tel Aviv ha spiegato che l’accordo potrebbe portare, in una prima fase, alla liberazione di donne e bambini.

“Accordo che provocherà un disastro”. Il ministro israeliano contrario all'intesa

Secondo l’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, il gabinetto si riunirà alle 20 locali (le 19 in Italia) "alla luce degli sviluppi riguardanti il rilascio dei nostri ostaggi". Lo riporta The Times of Israel. Secondo Moran Kandelshtein-Haina dell’Israel democracy institute, per approvare qualsiasi accordo sulla liberazione degli ostaggi che includa la liberazione dei prigionieri palestinesi, è necessario il sostegno del gabinetto nel suo insieme. L'accordo per il rilascio degli ostaggi che starebbe per concludersi tra Israele e Hamas prevederebbe uno scambio di uno a tre, tre prigionieri palestinesi per ogni ostaggio rilasciato.

La tv libanese accusa Israele: “Avete ucciso due nostri giornalisti”. La storia

Lo scrivono i media israeliani, secondo cui l'accordo proposto prevede il rilascio di circa 50 bambini israeliani e delle loro madri in cambio e un cessate il fuoco di quattro giorni. Secondo i termini dell'accordo riportati dal Jerusalem Post, Hamas si è impegnata a localizzare i bambini e le madri in ostaggio a Gaza. In cambio, Israele ha accettato di rilasciar dalle carceri israeliane donne e minori coinvolti in atti di terrorismo. Inoltre, entrambe le parti dovrebbero confermare la fornitura di carburante e assistenza economica nella Striscia di Gaza.