Autorità Nazionale Palestinese accusa Israele: "Materiale mediatico fabbricato"

19 novembre 2023 a

a

a

L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha diffuso un documento in cui sostiene che un’indagine preliminare della polizia israeliana ha rivelato che Israele ha «fabbricato» materiale mediatico per giustificare il suo attacco a Gaza. In una dichiarazione del suo ministero degli Esteri, l’Anp afferma che elicotteri israeliani hanno bombardato civili israeliani il 7 ottobre, durante il festival musicale Supernova. La dichiarazione mette in dubbio i resoconti israeliani delle atrocità di quel giorno e il materiale visivo che documenta la distruzione e gli incendi che hanno colpito l’area vicino al confine di Gaza, e invita tutti i media, i funzionari delle Nazioni Unite e i leader nazionali a dare seguito e rivedere ciò che pubblicano i media ebraici.

Biden tuona: stop a Israele solo quando Hamas non potrà più uccidere

La dichiarazione arriva all’indomani delle parole del presidente Usa, Joe Biden, secondo cui l’Anp «rivitalizzata» dovrebbe governare la Striscia di Gaza dopo la guerra, qualcosa che Israele ha ripetutamente respinto, visto che si è sempre rifiutata di condannare l’assalto del 7 ottobre sferrato da Hamas, ricorda il Times of Israel. L’affermazione secondo cui un elicottero dell’Idf arrivato sul luogo del festival vicino a Rèim il 7 ottobre potrebbe aver ucciso alcuni civili israeliani è stata fatta per la prima volta su Haaretz sulla base di una fonte anonima della polizia israeliana ed è stata ampiamente ripresa dalla stampa araba ma fuori contesto. La polizia ha poi fatto sapere che l’indagine si è concentrata solo ed esclusivamente sull’attività dei suoi uomini e non su quelle dell’Idf; per questo non ha fornito «alcuna indicazione sui danni ai civili dovuti all’attività aerea lì». L’esercito aveva precedentemente affermato che avrebbe indagato sugli attacchi del 7 ottobre dopo la guerra.