Medio Oriente, Israele annuncia la conquista del Parlamento di Gaza City

13 novembre 2023 a

a

a

«Hamas ha perso il controllo della Striscia di Gaza» e i suoi combattenti «fuggono verso il sud» dell’enclave palestinese. È quanto ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, sostenendo che «le forze armate israeliane (Idf) stanno avanzando su ogni punto». Secondo Gallant, negli ultimi giorni le truppe hanno «intensificato» l’attività contro i tunnel del Movimento islamico. «Lavoriamo in base ai compiti, non abbiamo un cronometro, abbiamo degli obiettivi e li raggiungeremo», ha aggiunto il ministro della Difesa, un riferimento alle parole del ministro degli Esteri Eli Cohen secondo cui la pressione internazionale potrebbe costringere Israele a modificare i piani a Gaza.

Live update: IDF troops take over Gaza’s parliament building, film themselves with Israeli flags https://t.co/00gdNoKjxw . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 13, 2023

Intanto le truppe della Brigata Golani delle Forze di sicurezza israeliane (Idf) sono entrate nel palazzo del parlamento di Gaza City e hanno scattato una foto di gruppo nella sala principale in cui mostrano le bandiere di Israele. L’immagine sta ora circolando sul web. Lo riporta The Times of Israel.