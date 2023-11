Vidal-Quadras, "ha sparato un professionista". Le indagini sull'agguato al fondatore di Vox

09 novembre 2023 a

Un attentato compiuto da mano "professionale" e pianificato nei dettagli. Che forse solo per caso non ha provocato la morte del bersaglio. Choc in Spagna per l'agguato all'ex presidente del Partito Popolare della Catalogna e fondatore di Vox, Alejo Vidal-Quadras, 78 anni, figura storica della destra spagnola. L'uomo è grave in ospedale dopo che è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da una persona che indossava un casco e che era scesa da una moto Yamaha nera guidata da un complice. La vittima, scrive l'edizione online de El Mundo, ha riportato una ferita da arma da fuoco nella zona della mascella. Il proiettile è passato da parte a parte. Non sarebbe in pericolo di vita.

Spagna, attentato al fondatore di Vox: "Colpito da un proiettile in faccia"

L'agguato è scattato alle 13.30 in Calle Núñez de Balboa, nel quartiere Salamanca di Madrid. L'aggressore è fuggito insieme al complice. Il movente dell'attacco non è ancora noto ma fonti della polizia riportate dal quotidiano spagnolo spiegano che l'autore della sparatoria è un "professionista" che ha compiuto un'azione "pianificata" e che aveva studiato i movimenti del suo obiettivo. Gli autori dell'agguato, trapela dalle indagini affidate al gruppo omicidi della Questura di Madrid, hanno usato una pistola calibro 9 millimetri parabellum.