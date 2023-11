Gaza, presa la roccaforte di Hamas: cosa emerge sui depositi sotterranei

09 novembre 2023 a

Le forze di difesa israeliane hanno riferito di aver catturato una roccaforte di Hamas, nota come avamposto 17, a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dopo 10 ore di combattimento. L'Idf hanno fatto sapere che i militari hanno combattuto contro i militanti di Hamas e della Jihad islamica presenti nella roccaforte sia "in superficie sia in un percorso sotterraneo nell'area". Secondo quanto riferito, decine di militanti sono stati uccisi nei combattimenti. Le truppe hanno localizzato molte armi e scoperto pozzi e tunnel, incluso quello vicino a un asilo che conduceva a un "ampio percorso sotterraneo". Lo riporta il Times of Israel.

Le forze militari di Tel Aviv hanno anche diffuso il video di un raid effettuato contro un edificio usato dai miliziani di Hezbollah all'interno di un terreno agricolo situato nei pressi delle città libanesi di Kafr Kila e Khiam. L'Idf aveva annunciato di aver preso di mira martedì varie postazioni di Hezbollah ed ha reso noto che due soldati sono stati feriti ieri mattina durante uno scontro a fuoco vicino alla città di confine israeliana di Dovev. La Protezione civile libanese ha affermato che il raid israeliano testimoniato dal video ha distrutto un edificio per lo stoccaggio di fertilizzanti vicino a Khiam.

Stando alle prime stime, dall'inizio della guerra che sta mettendo in ginocchio il Medio Oriente, i soldati israeliani avrebbero distrutto 130 ingressi ai tunnel scavati da Hamas nella Striscia di Gaza. "I depositi di acqua e ossigeno scoperti all'interno dei tunnel mostrano che Hamas si preparava a prolungati periodi da trascorrere sottoterra", ha specificato l'Idf. Come ormai è stato ripetutamente spiegato e reso noto, la fitta rete di cunicoli che sono stati scavati negli anni sotto Gaza corrisponde per il gruppo terroristico alla possibilità di organizzare attacchi all'improvviso: da lì, infatti, passa tutto ciò che in superficie è bloccato dagli embarghi egiziano e israeliano.