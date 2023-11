Bloccato in auto spara agli eco-attivisti. Choc a Panama: un morto e un ferito

Sullo stesso argomento: Gli eco-teppisti fermano i mondiali di ciclismo con un blitz in strada

Un uomo bloccato in auto dalla protesta di un gruppo di ecoattivisti è sceso dall'auto, ha estratto una pistola e dopo aver tentato di rimuovere i copertoni messi sulla strada per impedire il traffico ha sparato a bruciapelo a due manifestanti, uno dei quali è morto poco dopo mentre l'altro è gravemente ferito. È successo a Panama, nell’America centrale. La manifestazione stava avendo luogo sulla Pan American highway. Secondo la Cnn si tratta del fatto di sangue più grave a Panama dall'epoca delle proteste di massa contro la dittatura di Manuel Noriega, negli anni '80.

Il blocco stradale degli eco-attivisti era scattato nell'ambito delle proteste contro un contratto minerario assegnato a Minera Panama, la filiale locale di un'azienda mineraria canadese, per estrarre il rame. In un video diffuso sui social si vede l'uomo parlare con alcuni manifestanti, poi gli spari a poca distanza dai suoi bersagli davanti alle decine di manifestanti sgomenti. L'uomo è stato poi arrrestato dalla polizia come viene documentato dal filmato.