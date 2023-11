Guerra in Ucraina, i russi sono stufi. Scatta l'ennesimo sabotaggio interno

08 novembre 2023 a

Anche in Russia in molti sono stanchi della lunghissima guerra combattuta contro l’Ucraina. «A 17 mesi dal primo incidente, il sabotaggio delle linee ferroviarie russe da parte di attivisti contro la guerra continua a rappresentare una significativa sfida per le autorità russe», il report dell’intelligence militare britannica nel suo bollettino giornaliero sulla guerra tra Kiev e Mosca. A quanto riporta il sito indipendente Mediazone, dall’ottobre 2023 nei tribunali russi sono stati giudicati 76 casi di sabotaggio delle ferrovie e 137 persone sono state processate.

La cosa che balza agli occhi è che la maggior parte degli imputati ha meno di 24 anni. Dall’inizio di quest’anno, si legge ancora nel bollettino, vi sono avvisi sulle strutture ferroviarie per informare che il sabotaggio può essere punito con pene fino all’ergastolo. La logistica militare russa, compresa quella per la guerra in Ucraina, dipende dai 33mila chilometri di linea ferroviaria nel paese. «Con praticamente tutti i metodi di aperto dissenso vietati in Russia, una minoranza di giovani continua a scegliere il sabotaggio come forma di protesta contro la guerra in Ucraina», la conclusione dell’analisi degli 007 inglesi.