Khamenei incontra il leader di Hamas: "Sosteniamo la resistenza palestinese"

Secondo una notizia dell'ultima ora, la Guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha incontrato il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e la delegazione che lo accompagnava. Stando a quanto riportano i media di Stato iraniani, l’incontro si è svolto a Teheran. "La politica permanente della Repubblica islamica dell’Iran è quella di sostenere le forze di resistenza palestinesi nei confronti degli occupanti sionisti", ha affermato Khamenei in un post su X, "i crimini del regime sionista a Gaza sono sostenuti direttamente dagli Stati Uniti e da alcuni governi occidentali", ha quindi aggiunto.

"Complici dei crimini a Gaza". Khamenei attacca gli Usa. Che succede ora

"Non ci sarà cessate il fuoco fino al ritorno dei nostri ostaggi. Lo abbiamo detto ai nostri amici e nemici. Andremo avanti finché non li avremo sconfitti". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyhau ribadendo la posizione di Israele. Intanto il portavoce militare delle forze di Tel Aviv, Daniel Hagari, ha ribadito che a Gaza Hamas si fa scudo sistematicamente di ospedali per le proprie attività. Dopo aver già accusato il gruppo terroristico di aver installato i propri comandi militari alla base e sotto l'ospedale al-Shifa (il principale di Gaza) Hagari ha fornito oggi nuovi esempi, menzionando l'ospedale Sheikh Hamed e l'ospedale 'Indonesiano', nel nord della Striscia. Con l'aiuto di fotografie e di intercettazioni telefoniche Hagari ha sostenuto che l'ala militare di Hamas si avvale di quelle strutture per le proprie attività militari.