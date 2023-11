Gaza City, "entro 48 ore...": l'annuncio dell'esercito israeliano

05 novembre 2023 a

L’ Idf, le forze di difesa israeliane, stima che Tsahal circonderanno completamente Gaza City entro le prossime 48 ore e inizieranno a combattere all’interno della città. Lo riferisce ’Haaretz’. L’obiettivo dell’operazione sarà quello di raggiungere gli operativi di Hamas che sono stati spinti in città e di distruggere i tunnel e le istituzioni militari e civili di Hamas. L’ Idf crede che sia possibile raggiungere l’obiettivo del governo di distruggere Hamas, ma che ciò richiederà un lungo periodo di tempo: da un certo numero di mesi a un anno, o anche di più.

L’ Idf ha osservato che per ripulire l’area dai terroristi, è necessario agire in modo completo e relativamente lento e ha anche dichiarato che in questa fase, le forze si asterranno dall’entrare nei tunnel, supponendo che siano trappole esplosive. Ogni tunnel è quindi gestito dall’esterno da forze speciali per evitare di mettere in pericolo immediato i soldati, e consentire di affrontare i tunnel in una fase successiva. In alcuni casi, se l’intelligence lo indica opportuno, l’aviazione colpirà il tunnel dall’alto, neutralizzando chiunque si trovi all’interno.

In questa fase, l’ Idf non ha dato l’ordine alle forze di iniziare a operare nell’ospedale Shifa, dove, secondo le valutazioni dell’intelligence, si nascondono molte figure di spicco di Hamas. Alti funzionari dell’ Idf hanno affrontato la questione e non hanno escluso un’operazione militare all’ospedale se ci sarà l’opportunità di farlo.