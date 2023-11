Kadyrov, il figlio 15enne a capo del servizio di sicurezza: "Spirito guerriero"

05 novembre 2023 a

Il figlio 15enne del leader ceceno Ramzan Kadyrov, Adam Kadyrov, è stato nominato a capo del dipartimento di sicurezza del padre. Lo ha riferito su Telegram il ministro della Sanità della Repubblica cecena, Adam Alkhanovm, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. «Mi congratulo di cuore con Adam Kadyrov per la sua nomina alla posizione di responsabilità di capo del dipartimento di sicurezza del capo della Repubblica cecena», ha scritto. Secondo il ministro, nonostante la giovane età Kadyrov Jr. ha una grande esperienza pratica, «ha un forte spirito di un vero e coraggioso guerriero, che nessuno e niente fermerà nel difendere suo padre, il popolo, la religione e la madrepatria».

Precedentemente nel corso della giornata diversi funzionari ceceni si erano congratulati con Adam Kadyrov per la sua nomina a una «posizione importante» nel servizio di sicurezza del capo della Repubblica, ma nessuno di loro aveva specificato quale fosse questo ruolo. A ottobre - scrive Ria Novosti - Adam Kadyrov era stato insignito del titolo di ’eroe della Repubblica cecena'. Alla fine di settembre Ramzan Kadyrov aveva pubblicato un video in cui il figlio picchia Nikita Zhuravel, detenuto per aver bruciato il Corano a Volgograd; il capo della regione aveva detto di essere orgoglioso delle azioni del figlio.