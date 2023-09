Kadyrov, l'ultima voce sul leader ceceno: "È vivo ma...". Perché Putin trema

20 settembre 2023 a

Il giallo di Ramzan Kadyrov si infittisce giorno dopo giorno. Il Presidente della Repubblica Cecena, che pochi giorni fa era stato dato gravemente malato, che poi era apparso in video e che successivamente era stato detto già morto, ora, stando agli 007 di Kiev, sarebbe ancora vivo ma in condizioni gravi.

Il leader della Cecenia Ramzan Kadyrov è ancora vivo, ma le sue condizioni di salute sono gravi e questa situazione sta già influenzando il corso della politica cecena e quella russa. Lo afferma il portavoce dell'intelligence militare ucraina Andriy Yusov, come riporta Rbc Ucraina. "Non c'è nessuna conferma della sua morte. Ma le sue condizioni di salute sono gravi. E questo sta già influenzando i regimi politici intorno al suo regime e l'architettura generale e la sicurezza del regime di Putin", ha dichiarato Yusov.



Secondo il rappresentante dell'intelligence, non si tratta solo della Cecenia, ma anche della futura lotta per la ridistribuzione dei fondi e delle varie sfere d'influenza. "Perché il regime di Kadyrov è profondamente sovvenzionato. E sono tutti fondi provenienti dal bilancio russo e non solo. Una serie di imprese, comprese quelle dei territori occupati e non solo. E la lotta per questa 'eredità' sta già iniziando", ha concluso Yusov.