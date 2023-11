Amburgo, armato con ostaggio paralizza lo scalo per 18 ore: arrestato

05 novembre 2023 a

«La vicenda degli ostaggi ad Amburgo si è conclusa. Il sospettato è sceso dall’auto con la figlia e non ha opposto resistenza ai servizi di emergenza che lo hanno arrestato. La bambina sembra illesa». A scriverlo su X è stata la polizia di Amburgo, a conclusione del dramma del sequestro iniziato ieri sera. Il 35enne verso le 20 di ieri è entrato armato nello scalo sfondando un cancello con la sua auto, sparando due volte in aria e lanciando due molotov. L'uomo avrebbe chiesto alle autorità di poter andare in Turchia con la figlia di 4 anni. La bimba è illesa.