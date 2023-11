Amburgo, spari in aeroporto e due bambini in ostaggio

04 novembre 2023 a

Paura in Germania. L’aeroporto di Amburgo è stato chiuso dopo che un veicolo è entrato nell’area aeroportuale: un uomo armato ha sfondato un cancello della barriera di sicurezza con il suo veicolo e ha sparato in aria due volte. La moglie dell’uomo aveva precedentemente denunciato alla polizia un possibile rapimento di minore e infatti secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe con sé due bambini. Secondo le informazioni del Bild, l’uomo a bordo di un’Audi senza targa è stato avvistato davanti al Terminal 1 dell’aeroporto Helmut Schmidt. Successivamente si è allontanato a tutta velocità, sfondando con l’auto una barriera di sicurezza al cancello nord pochi minuti dopo: l'assalitore si è barricato all'interno della vettura parcheggiata davanti al terminal dell'aviazione generale, tenendo in ostaggio i suoi due figli a bordo e avrebbe sparato diversi colpi dall'interno dell'auto. Il traffico aereo ad Amburgo è stato sospeso e le forze di polizia, anche gli elicotteri, sono sul posto.