Medio Oriente, Zelensky accusa Putin: a cosa serve la guerra in Medio Oriente

Il conflitto in corso tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza «sta distogliendo l’attenzione» dalla guerra in Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa con il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita a Kiev. Poi Zelensky ha anche sottolineato che il conflitto contro la Russia non è affatto in stallo, come stanno dicendo molti analisti internazionali. Lo riporta Ukrainska Pravda. «La situazione non è in stallo - ha affermato Zelensky - Ci prendiamo cura dei nostri militari. Nessuno vuole abbandonare». Per superare la fase attuale, ha sottolineato Zelensky, occorre che i militari ucraini «imparino» a usare gli F16, perché «quando c’è difesa aerea l’esercito può andare avanti al fronte».

«Sono grato al presidente americano, Joe Biden, al Congresso e al popolo americano per il pacchetto di aiuti militari». Lo scrive sul proprio profilo X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. I nuovi aiuti, secondo il leader di Kiev, rafforzeranno «i nostri coraggiosi guerrieri e ci aiuteranno a proteggere vite umane e infrastrutture dagli attacchi russi. Gli Stati Uniti dimostrano forza di fronte all’aggressione e al terrorismo»