Lione, donna ebrea accoltellata. Aggressione choc, poi la svastica sulla porta di casa

04 novembre 2023 a

a

a

Una donna di 30 anni, di confessione ebraica, è stata pugnalata a casa nel quartiere di Montluc a Lione, verso le 13. A riferire la notizia è il quotidiano locale di Lione il ’Progres’. Secondo ’Bfm Tv’ non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe ricevuto le due coltellate nell’addome, inoltre davanti alla porta di casa della vittima è stata disegnata una svastica: la donna è ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita e il suo avvocato, Stéphane Drai, ha annunciato che verrà presentata una denuncia per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione una persona ha suonato alla porta della donna nel pomeriggio e l’ha pugnalata due volte quando ha aperto. L’aggressore, vestito di nero e col volto nascosto, si è poi dato alla fuga. L’ennesimo atto antisemita registrato dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, scatenata dall’attacco terroristico dei palestinesi andato in scena il 7 ottobre.