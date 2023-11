Guerra Ucraina, gli 007 di Seul: Corea del Nord invia munizioni alla Russia

01 novembre 2023 a

a

a

La principale agenzia di spionaggio della Corea del Sud ritiene che la Corea del Nord abbia inviato più di 1 milione di proiettili di artiglieria in Russia da agosto per contribuire ad alimentare la guerra del presidente russo Vladimir Putin contro l’Ucraina. Lo ha riferito un parlamentare che ha partecipato ad un briefing a porte chiuse con gli ufficiali dell’intelligence di Seul. Sia Pyongyang che Mosca hanno negato le affermazioni degli Stati Uniti e della Corea del Sud secondo cui la Corea del Nord avrebbe trasferito forniture di armi alla Russia.

"Ora negoziare". Ucraina, Lukashenko prova a fare il mediatore. Cosa c'è dietro

Secondo il deputato sudcoreano Yoo Sang-bum, il servizio di intelligence nazionale di Seul ritiene che la Corea del Nord abbia spedito più di 1 milione di proiettili di artiglieria alla Russia attraverso navi e altri mezzi di trasporto dall’inizio di agosto per contribuire a rafforzare le capacità di combattimento della Russia in Ucraina. Quei proiettili equivarrebbero all’incirca a 2 mesi di rifornimenti per i russi, ha detto Yoo. L’agenzia ritiene che la Corea del Nord abbia gestito le sue fabbriche di munizioni a piena capacità per soddisfare le richieste di munizioni russe e abbia anche mobilitato i residenti per aumentare la produzione, ha detto ancora Yoo. Ci sono anche segnali che la Corea del Nord abbia inviato esperti di armi in Russia in ottobre per consigliare i funzionari russi su come utilizzare le armi nordcoreane esportate.