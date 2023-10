Stelle di David su edifici e banche. L'inquietante messaggio a Parigi

31 ottobre 2023 a

Una sessantina di stelle di David di colore blu sono state dipinte nella notte fra il 30 e 31 ottobre a Parigi su condomini e banche nel 14esimo arrondissement. Lo ha riferito la procura di Parigi a Bfmtv. La procura ha aperto un’inchiesta per danneggiamento di proprietà altrui aggravato da circostanze di origine, razza, etnia o religione. I tag sono stati trovati precisamente in rue du Père-Corentin, rue de la Tombe-Issoire e all’incrocio con rue Saint-Yves.

14° arrondissement di #Parigi: le case dove vivono gli ebrei sono contrassegnate con la stella di David.



La libertà di manifestazione è sacrosanta ma l’incitamento all’odio è un crimine. Le manifestazioni andavano monitorate.



Questa è una vergogna inammissibile pic.twitter.com/45VJCeTpjm — Alessandra Libutti (@a_libutti) October 31, 2023

Tutto questo nel giorno in cui, sempre a Parigi, una donna completamente velata, con indosso un abaya, ha urlato «Allah akbar» e minacciato di «far saltare tutto in aria» nella stazione della Bibliotheque François-Mitterrand. Per fermarla la polizia ha sparato, come riferisce l’emittente Bfmtv citando una propria fonte della sicurezza. Le Figaro precisa che gli agenti «sono stati costretti a usare le armi» dopo che la donna si è rifiutata di rispondere all’ordine di mostrare le mani, che teneva nascoste sotto la tunica. La donna è stata ferita allo stomaco e trasferita in ospedale, prosegue Le Figaro. La procura di

Parigi spiega che la donna è in pericolo di vita. La stazione è stata completamente isolata, spiega Bfmtv.