Parigi, donna velata minaccia di farsi esplodere. La polizia spara

Un poliziotto ha aperto il fuoco su una donna a Parigi nella stazione Biblioteca François-Mitterrand dopo che la donna, secondo diverse fonti di polizia citate da Le Parisien, ha gridato 'Allah Akbar' e ha minacciato un attentato. La procura di Parigi riferisce di essere stata "avvisata di un fermo nella (linea di treni ndr.) RER C di una donna segnalata per avere proferito minacce di morte dalle stazioni di Val-de-Marne". Secondo la ricostruzione fornita da Le Parisien, la donna è stata inizialmente avvistata sulla linea ferroviaria RER C a Villeneuve-le-Roi mentre faceva commenti preoccupanti; a quel punto è stata avvisata la polizia, che è intervenuta alla stazione Biblioteca François-Mitterrand e, dal momento che la donna "si rifiutava di obbedire agli ordini della polizia e minacciava di farsi esplodere, un agente di polizia ha esploso un colpo della sua arma da fuoco". La donna, sempre secondo Le Parisien, è in prognosi riservata.

La donna, secondo quanto riportano i media francesi, portava un velo integrale. Sarebbe rimasta ferita allo stomaco. Secondo le informazioni dell'emittente Bfmtv, non è stato trovato nessun esplosivo. Sempre secondo la stampa francese, sono state aperte due indagini: una, affidata alla polizia giudiziaria di Parigi, per apologia, minacce di morte e intimidazione di un pubblico ufficiale per impedirgli di svolgere le sue funzioni; l'altra invece, sull'uso di un'arma da fuoco, da parte dell'agente è stata affidata all'Inspection générale de la Police nationale (Igpn).