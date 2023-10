Francia, scatta l'allarme bomba in 5 aeroporti: 4 sono stati evacuati

26 ottobre 2023 a

In cinque aeroporti francesi è scattato di nuovo l'allarme bomba. Gli impianti interessati sono Bordeaux, Basilea-Mulhouse, Tarbes, Pau e Biarritz, e tutti tranne quest'ultimo sono stati soggetti a evacuazione per consentire agli artificieri di entrare in azione e di effettuare tutti i dovuti accertamenti. Nonostante l'allerta, le interruzioni delle attività aeree sembrano ridotte, secondo il sito della Direzione generale dell'aviazione civile, che ha però rilevato ritardi di un'ora e mezza alla partenza da Basilea-Mulhouse. La piattaforma franco-svizzera ha scritto su X, l'ex Twitter, che il terminal è stato evacuato e che i movimenti aerei "temporaneamente sospesi" a causa della minaccia di una bomba. Lo scalo era già stato evacuato martedì scorso, così come altri tre aeroporti francesi, compreso quello di Bordeaux. Da quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente, infatti, l'Europa tutta è ripiombiata nell'incubo del terrorismo ed è aumentata la psicosi attentati.