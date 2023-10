Hamas, accusa pesantissima: Italia "partner dell'aggressione" contro i palestinesi

31 ottobre 2023 a

Quando il 7 ottobre Hamas ha attaccato Israele, l'Italia ha subito saputo da che parte stare e ha dichiarato il pieno sostegno al popolo aggredito. Di fronte a tanta efferatezza (basti pensare al massacro del rave party) il governo Meloni non ha avuto dubbi. Ora, è uno dei leader dell’organizzazione terroristica a parlare e a puntarci il dito contro. "Purtroppo il governo italiano ha scelto di nuovo la destra, la parte destra della storia, è un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti coinvolte nell'aggressione del nostro popolo". È quanto ha detto Basem Naim, capo del consiglio per le relazioni internazionali di Gaza, intervistato da Agorà, su Rai3.

"Israele oggi non agisce da solo, agisce per conto di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, e purtroppo anche dell'Italia, che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo. Come possiamo affrontare tutto questo? Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha oggi la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse ogni giorno contro il nostro popolo", ha dichiarato ancora Basem Naim in merito agli equilibri del conflitto e al coinvolgimento dei Paesi occidentali.

Alla domanda sulle accuse di Israele secondo cui Hamas avrebbe un suo centro operativo sotto l'ospedale Shifa di Gaza City, Basem Naim di Hamas ad Agorà ha risposto: "L'hanno detto molte volte, nel 2008 dissero la stessa cosa, nel 2012, nel 2014 e nel 2021, credo sia solo un tentativo mal riuscito di legittimare loro aggressione". Intanto le Idf, le forze di difesa di Tel Aviv, hanno pubblicato sui loro canali social diverse prove di quanto affermato. In un video sono i miliziani catturati dopo il fatidico attacco del 7 ottobre a confermare la notizia. Sembrerebbe infatti che l'ospedale più importante di Gaza nasconda il quartier generale del gruppo islamista e che questi, attraverso una rete di cunicoli e sottopassi, riescano a rifornirsi e a rimanere coperti da aggressioni.