Russia, munizioni dalla Corea del nord. Allarme 007: cosa ha promesso Putin a Kim

26 ottobre 2023 a

a

a

La Corea del Nord di Kim Jong-un si sta ritagliando un ruolo da protagonista nello scenario geopolitico nell'ambito delle due grandi crisi in corso, la guerra in Ucraina e i conflitto in Medio Oriente. Il Washington Post ha diffuso foto di fucili automatici e lanciarazzi Rpg usati da Hamas nell'attacco a Israele che proverrebbero da Pyongyang. Oggi l'Intelligence militare britannica sostiene che malgrado le smentite di Mosca, "è praticamente certo che munizioni nordcoreane siano arrivate nei depositi di munizioni nella Russia occidentale", che sostengono "le operazioni militari russe in Ucraina".

Putin sposta il missile ipersonico Avangard. È pronto a colpire? I timori

Insomma, dall'isolamento all'attivismo tra Iran e Russia, come conferma il recente viaggio di Kim da Vladimir Putin. Se la Corea del Nord manterrà l’attuale ritmo di invii ddi munizioni, scrivono gli 007 militari Uk, "oltre mille container nelle ultime settimane", Pyongyang diventerà "uno dei più significativi fornitori stranieri di armi, assieme a Iran e Bielorussia". "Al momento non è chiaro cosa la Russia offra in cambio alla Corea del Nord. È improbabile che l’intero pacchetto sia stato finalizzato, è stato molto probabilmente uno dei principali argomenti di discussioni durante le recenti visite russe di alto livello in Corea del Nord. Probabilmente ci sarà un mix di compensazioni finanziarie, sostegno economico, la fornitura di tecnologia militare e la cooperazione in altre aree tecnologiche come lo spazio", conclude il bollettino dopo che sia il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu che quello degli Esteri Sergei Lavrov sono stati in Corea del Nord. Senza dimenticare la visita del leader nordcoreano Kim Jong Un in Russia a settembre.

La difesa della Russia gela Ucraina ed Usa: la super-arma non fa più danni

La Sudcorea, gli Stati Uniti e il Giappone hanno condannato fermamente la Corea del Sud per le forniture militari alla Russia che contribuiscono a far crescere i costi umani della guerra in Ucraina. "Continueremo a lavorare insieme alla comunità internazionale per denunciare i tentativi della Russia di acquisire attrezzature militari" dalla Nordcorea , si legge nella dichiarazione congiunta del ministro degli Esteri sudcoreano, Park Jin, del segretario di Stato americano, Antony Blinken, e del ministro degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa. "Tali consegne di armi, molte delle quali, possiamo confermarlo, sono state completate, aumenteranno in modo significativo i costi umani della guerra di aggressione della Russia", si legge ancora nella nota. I tre Paesi assicurano di monitorare anche qualsiasi fornitura militare della Russia a Pyongyang per consentire alla Nordcorea di raggiungere i suoi obiettivi militari.