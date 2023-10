Polonia, malore al festino a luci rosse tra preti: il vescovo si dimette

26 ottobre 2023 a

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Sosnowiec in Polonia presentata da monsignor Grzegorz Kaszak. Una scelta senza alternative, visto il grande clamore suscitato dallo scandalo accaduto nella diocesi. I media locali da settimane parlano del festino a luci rosse avvenuto nella casa di un prete con la partecipazione dei sacerdoti e di altre persone. Uno di loro avrebbe perso conoscenza a causa di una overdose di Viagra ma, secondo quanto emergo, i sacerdoti non avrebbero voluto far entrare i paramedici ed è dovuta intervenire la polizia. Successivamente Kaszak si è scusato con i fedeli e ha chiesto di pregare per i preti coinvolti nello scandalo ma in tanti ne avevano chiesto le dimissioni.

Tutto è avvenuto nella cittadina di Dabrowa Gornicza. Nell'appartamento di un sacerdote un uomo ha perso i sensi dopo aver assunto diverse pillole di un farmaco simile al Viagra. Il sacerdote si è però rifiutato di far entrare i paramedici avvisati dall'uomo, che sarebbe un gigolò, perché temeva scoppiasse uno scandalo. A quel punto è stata chiamata la polizia che ha fatto irruzione portando l'uomo in ospedale e dando "pubblicità" alle attività dei preti che hanno portato alle dimissioni del vescovo.