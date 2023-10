Maine, doppia sparatoria a Lewinston e strage: almeno 22 morti. È caccia all'uomo

26 ottobre 2023 a

Strage nel Maine. Almeno 22 persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta in una sala da bowling, la Grille and Sparetime Recreation, e in un bar, lo Schemengees Bar, nella città di Lewiston degli Usa. I due locali si trovano a circa 6,4 chilometri di distanza l’uno dall’altro. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine decine di persone sono rimaste ferite (50-60 circa), mentre è stato identificato il sospettato autore della sparatoria. Si tratta di Robert Card un istruttore di armi nelle riserve dell’esercito Usa e recentemente ricoverato in una struttura di salute mentale.

«Le forze dell’ordine stanno tentando di individuare Robert Card 4/4/1983, come sospettato nella sparatoria di massa avvenuta questa sera allo Schemengees Bar e allo Sparetime Recreation. Card è da considerarsi armata e pericolosa. Vi preghiamo di contattare le forze dell’ordine se siete a conoscenza di dove si trovi», è il messaggio della polizia. Il presidente Usa, Joe Biden, ha parlato al telefono con la governatrice del Maine, Janet Mills, e con i membri del Congresso dello Stato, offrendo «pieno sostegno federale a seguito di questo orribile attacco».

Melinda Small, proprietaria del Legends Sports Bar and Grill, ha riferito che il suo staff ha immediatamente chiuso le porte del locale e spostato tutti i 25 clienti e dipendenti dall’entrata dopo che un cliente ha riferito di aver sentito della sparatoria nella sala da bowling a meno di un quarto di miglio di distanza intorno alle 19. «Sono onestamente in uno stato di shock. Sono felice che la mia squadra abbia risposto rapidamente e che tutti siano al sicuro», ha detto Small all’Associated Press. La caccia all’uomo, scappato a bordo di un’auto poi trovata abbandonata, con centinaia di poliziotti continua.