Striscia di Gaza, l'audio che inchioda Hamas: "Sparano a chi vuole andarsene"

L'esercito israeliano ha ucciso in un attacco sulla Striscia di Gaza il comandante di Hamas responsabile del lancio di razzi della zona di Kahn Younis, Hassan Al-Abdullah. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Ieri era stato ucciso il suo vice Taysir Mubasher. Intanto le Idf affermano che Hamas continua a impedire alla popolazione della Striscia di Gaza di sfollare verso sud. Secondo l'ufficio del portavoce dell'esercito, l'intelligence militare israeliana ha telefonato a decine di palestinesi per esortarli a recarsi a sud, ma questi hanno risposto che Hamas glielo impedisce.

A dare credito a questa versione dei fatti è emersa una conversazione registrata, pubblicata dalle Idf sui loro canali social ufficiali e distribuita poi ai media. In questo audio si sente un ufficiale dell’Unità 504 della Direzione dell’Intelligence militare, specializzata in Humint, che parla con un uomo di Gaza, il quale descrive come l'organizzazione politica e paramilitare islamista impedisca alle persone di evacuare dalla parte settentrionale della Striscia e addirittura spari contro di loro. Nella telefonata, si sente l’ufficiale dell’Idf che invita l’uomo a dirigersi verso Khan Younis, nel sud di Gaza, ma lui gli risponde dicendo che Hamas sta bloccando tutte le strade. Sempre l'uomo afferma che "le persone s'incamminano, ma sono rimandate a casa". "Sparano alla gente che vuole andarsene", aggiunge ancora.