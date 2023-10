Manila accusa Pechino: "Una nave cinese ha speronato un'imbarcazione filippina"

22 ottobre 2023 a

Tensione alle stelle nel Mar Cinese Meridionale. Le Filippine hanno accusato una nave della Guardia Costiera cinese di essersi scontrata con un'imbarcazione da rifornimento filippina nella zona marina contesa. Stando alle dichiarazioni di Manila, "le pericolose manovre di blocco della nave 5203 della Guardia Costiera cinese hanno causato la collisione con l'imbarcazione da rifornimento delle Forze armate filippine" nelle Spratleys, a circa 25 chilometri dall'atollo Second Thomas Shoal, dove la Marina filippina è di stanza. Nel comunicato ufficiale diffuso, la nave cinese è responsabile di "azioni provocatorie, irresponsabili, e illegali" che hanno "messo in pericolo la sicurezza dell'equipaggio" dell'imbarcazione filippina Unaiza May nella zona della "Secca di Ayungin", nota anche come la "Seconda secca di Thomas". Prima delle dichiarazioni filippine, le autorità cinesi avevano invece annunciato di aver bloccato "legalmente" imbarcazioni filippine che trasportavano "materiali per costruzione illegali" verso la secca contesa.