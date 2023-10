Ospedale Gaza, Israele: "Abbiamo le prove". Ecco come è andata, il video

"Per tutti quelli che si stanno ancora chiedendo che cosa sia accaduto all'ospedale al-Ahli di Gaza ieri sera, abbiamo le prove. Guarda": con questo tweet, pubblicato sul canale ufficiale, lo Stato di Israele risponde alle accuse. Anche gli Stati Uniti e gli analisti indipendenti supportano l'ipotesi di un missile lanciato dalla Striscia di Gaza. Ieri sera, nell'esplosione dell'ospedale, sono morte centinaia di persone. Per Hamas la colpa è di un raid di Israele, ma l'esercito israeliano sostiene che a causare la tragedia sia stato un lancio fallimentare di un razzo da parte dei terroristi della Jihad islamica. A supporto della tesi di Israele è spuntato l'ultimo filmato. "Questa è la prova dell'appello di Israele secondo cui sono stati missili dalla Striscia di Gaza e non provenienti da Israele ad abbattersi sull'ospedale. Questa è una telecamera situata nella città di Netivot. Si può vedere l'esplosione, questa è la prova che proviene dalla Striscia di Gaza", afferma la voce che commenta le immagini.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.



Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv