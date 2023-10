Parigi chiude il Louvre, scatta l'allarme bomba: massima allerta anti terrorismo

14 ottobre 2023 a

Il Louvre a Parigi resterà chiuso oggi per tutta la giornata "per questioni di sicurezza". Lo ha annunciato lo stesso museo sui social. "Vi ringraziamo per la comprensione" ha scritto l’istituzione in un post. "Le persone che hanno acquistato un biglietto verranno rimborsate", si legge. Scatta l'allarme bomba al museo francese più celebre e primo al mondo per il numero dei visitatori che accoglie. Chi aveva previsto di trascorrere una giornata nel luogo in cui l'arte si respira da secoli è stato fatto evacuare. L'edificio è ora circondato dalla polizia.

Stando a quanto comunicato dalla direzione, la chiusura è dovuta a "misure di verifica" in relazione all'innalzamento del piano Vigipirate a livello di "emergenza attentati" dopo quello che è accaduto ad Arras, dove un professore è stato ucciso da un ceceno ventenne al grido di 'Allah Akbar'. Il Louvre, secondo quanto si apprende, ha ricevuto un messaggio scritto che indicava un rischio per il museo e per i suoi visitatori. "Abbiamo scelto di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, il tempo di procedere alle verifiche indispensabili", ha affermato una portavoce dopo l'annuncio della chiusura su X. Nel momento in cui è scattato l'allarme, circa 3000 persone si trovavano all'interno del museo.