Israele, nel kibbutz spunta la bandiera nera dell'Isis. Il messaggio di Hamas

12 ottobre 2023 a

a

a

Mentre Israele prepara "l'offensiva finale" contro Hamas, Gaza ha trascorso la notte al buio nel "carcere a cielo aperto più grande del mondo", come definito dalla ong Human Rights Watch, e l'Egitto ha annunciato che non aprirà corridoi umanitari. Il premier israeliano Netanyahu incontrerà oggi il Segretario di Stato Usa Blinken. Hezbollah, l'organizzazione paramilitare islamista sciita e fortemente antisionista libanese, rivendica il lancio di missili contro Israele e afferma di aver inflitto "un gran numero" di perdite all'esercito ebraico. Intanto, dopo la liberazione del kibbutz Sufa, è stato trovato a terra un vessillo dell'Isis.

Fabbri smaschera la Russia: "alfiere della causa palestinese" ma...

"Hamas = Isis, Isis = Hamas": questo il messaggio lanciato, fin dallo scoppio di questo nuovo conflitto in Medio Oriente, dai media israeliani. Molte sono state le critiche. Stando a quanto pensa una fetta dell'opinione pubblica, i terroristi palestinesi starebbero combattendo per la libertà della loro terra e non hanno legami con lo Stato islamico. Su X, l'ex Twitter, però, sono state pubblicate le foto del kibbutz Sufa, una delle comunità finite nel mirino di Hamas. Gli scatti sbugiardano quest'ultima teoria poiché, tra gli oggetti recuperati o rimasti al suolo, c'è anche una bandiera dell'Isis. Il vessillo nero accoglie una scritta che lascia poco spazio all'immaginazione: "Non c'è dio se non Allah", si legge.

Il terribile timore dei servizi segreti: la mano della Russia dietro l'attacco a Israele

"Non abbiate dubbi: sono gli stessi assassini, le stesse bestie, gli stessi animali”, ha scritto sui social network l’ex ambasciatore israeliano Joshua Zarka. “Il mondo deve affrontare questo male e sconfiggerlo, esattamente come ha sconfitto l’Isis”, ha aggiunto il rappresentante dello Stato ebraico in Azerbaijan George Deek. Possibile che la bandiera trovata nel kibbutz sia un segnale lasciato da Hamas per indicare quale strada abbia intenzione di seguire? Possibile che il fantasma degli uomini in nero che tagliavano le gole sia tornato a destabilizzare gli equilibri mondiali e a stroncare vite?