Russia, Putin punta sull'ex capo della Wagner: il ruolo per il colonnello Troshev

29 settembre 2023 a

a

a

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato l’ex capo di Stato maggiore del gruppo Wagner, il colonnello in pensione Andrei Troshev, di iniziare a formare unità di volontari da destinare alla guerra in Ucraina. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Interfax, che ha sottolineato che all’incontro tra Putin e l’ex luogotenente di Yevgeny Prigozhin, morto nello schianto di un aereo il mese scorso, ha preso parte anche il vice ministro della Difesa, Yunus-Bek Evkurov. Il numero uno di Mosca ha chiesto a Troshev di allestire «unità di volontari in grado di svolgere varie missioni di combattimento, principalmente nella zona delle operazioni militari speciali», ha detto Putin, riferendosi all’Ucraina. «Tu stesso hai combattuto in un’unità del genere per più di un anno. Sai di cosa si tratta, conosci i problemi che devono essere risolti in anticipo in modo che i combattimenti avvengano nel modo migliore e con maggior successo», il messaggio di Putin.

Wagner tornata in Ucraina? "Solo effetto mediatico": Podolyak smentisce

Troshev era stato indicato da molti come possibile sostituto a capo della Wagner, su scelta dello stesso Putin, dopo la rivolta di Prigozhin dello scorso giugno. L’ex comandante del gruppo Wagner noto come ‘Sedoi’ (capelli grigi) è stato ricevuto nelle scorse ore al Cremlino, che ha voluto specificare che l’uomo «lavora già al ministero della Difesa». Un segnale per far capire che ormai la Wagner è stata inglobata e non è più un’organizzazione a sé.