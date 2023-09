Kiev fa tremare Mosca: "Abbiamo un drone segreto". L'ultima mossa

26 settembre 2023 a

Uno degli elementi che con costanza caratterizzano la guerra in Ucraina è, senza dubbio, l'uso dei droni. I velivoli a pilotaggio remoto sono essenziali tanto per Mosca quanto per Kiev. L'ultima dichiarazione del ministro della Trasformazione digitale ucraina, Mikhail Fedorov, si inserisce pienamente in queste dinamiche, in cui il livello militare è importante così come quello psicologico e informativo. Le forze armate ucraine hanno colpito un quartier generale russo temporaneo nella regione di Kherson, grazie a una soffiata del Servizio di sicurezza di Kiev (Sbu). "Il missile Himars è arrivato alla riunione quotidiana degli ufficiali russi del 24° reggimento di fucilieri motorizzati della 70esima divisione di fucilieri motorizzati", fa sapere una fonte a Ukrainska Pravda. "La riunione si è conclusa presto: 8 ufficiali sono morti", aggiunge.

In una sera, l’esercito ucraino ha distrutto attrezzature russe per un valore di oltre 7 milioni di dollari grazie all’uso di un drone segreto. Lo ha affermato in un messaggio Telegram Mykhailo Fedorov, vice primo ministro per l’innovazione, l’istruzione, la scienza e la tecnologia dell’Ucraina e ministro della trasformazione digitale, come riporta Unian. "Gli operatori dell’esercito dei droni hanno creato un vero inferno per gli occupanti", ha scritto precisando che si saprà di più sul drone stesso dopo la vittoria dell’Ucraina nella guerra. "Che rimanga una piacevole sorpresa per i nemici", ha aggiunto Fedorov.